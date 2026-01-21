В Краснодаре родители избили тракториста, засыпавшего детскую горку

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту драки между родителями и рабочим на детской площадке. Об этом сообщает УМВД города.

Инцидент произошел в микрорайоне Любимово. В выходные дни дети катались на самодельной снежной горке. К месту развлечений подъехал трактор строительной компании, чтобы засыпать горку по указанию руководства.

По данным Telegram-канала Mash, во время работ техника едва не задела одного из ребят. Возмущенные родители, увидев это, потребовали прекратить работы, несколько взрослых ворвались в кабину трактора и избили шофера. Дети в это время забрасывали технику снежками. В результате горку все же засыпали землей. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого во Владивостоке 13-летний мальчик на полном ходу врезался в бетонную стену, когда съехал на тюбинге с самодельной горки. Медикам ужалось спасти жизнь ребенка.