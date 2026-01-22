Суд отправил в СИЗО задержанного за подготовку теракта в Кузбассе

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу на два месяца россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге в Кузбассе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов региона.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

Силовики ранее задержали украинского агента, готовившего диверсии на железной дороге в Кемеровской области. В ФСБ рассказали, что с марта 2022 по июль 2025 года мужчина жил в Польше, где его завербовали и направили в сибирский регион для "проведения разведывательно-подрывной деятельности".