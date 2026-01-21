«Все произошло за 10 секунд»: появились подробности обрушения ТЦ в Новосибирске

Очевидец обрушения торгового центра в Новосибирске рассказал, что здание рухнуло «буквально за 10 секунд».

Он отметил, что услышал грохот, как только зашел в центр.

— Я зашел в ТЦ, сразу услышал грохот. Мы сначала подумали, что снег валится, но потом увидели падающие куски металла, стекла. Все произошло буквально за 10 секунд, — рассказал мужчина.

На первом этаже торгового центра находился супермаркет «Ярче!», цветочный магазин и юридическая контора, на втором — павильоны одежды и обуви, передает Telegram-канал.

Инцидент произошел днем 21 января: сначала у торгового центра обрушилась крыша, после чего оказался разрушен весь второй этаж здания. В Следственном комитете России по региону возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с произошедшим.

Спасатели вытащили женщину из-под завалов, она жива. Позднее в региональном управлении МЧС сообщили, что из-под завалов спасли вторую женщину. Также СМИ сообщили, что третий человек, пострадавший при обрушении торгового центра, скончался в машине скорой помощи.

21 января в мэрии Новосибирска заявили, что обрушившийся торговый центр построили самовольно. В ней добавили, что в сентябре 2017 года сообщили инспекции государственного строительного надзора региона о необходимости привлечения застройщика к ответственности, но она отказала в возбуждении дела.