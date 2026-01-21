В Татарстане подросток испугался за родителей и отдал мошенникам 38 млн рублей

В Татарстане подросток думал, что спасает родителей от уголовного дела и оставил семью без накоплений. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

Злоумышленники связались с ребенком пол видом сотрудников правоохранительных органов и выманили у него конфиденциальную информацию о семье. Псевдосиловики запугали несовершеннолетнего возбуждением уголовного дела против его родителей.

Поддавшись психологическому давлению и угрозам, школьник выполнил все инструкции мошенников и перечислил 38 млн рублей на неизвестные счета.

До этого в Саратове 18-летний юноша стал жертвой аферистов — он продал квартиру и отдал деньги злоумышленников. После совершения сделки он, следуя инструкциям, перевел вырученные средства через банкомат, QR-коды и мобильное приложение банка на счета аферистов. Возбуждено уголовное дело.