Ребенок получил травму на эскалаторе в крымском ТЦ

В одном из торговых центров Симферополя 10-летняя девочка получила травму ноги на эскалаторе. По данному факту прокуратура региона начала проверку.

В Следственном комитете Крыма и Севастополя уточнили, что девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция.

Родители посчитали, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия.

"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставления услуг населению", - сообщает прокуратура Крыма.

Глава Следкома региона поручил возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, дать оценку техническому состоянию эскалатора с назначением необходимых экспертиз, а также соблюдению норм безопасности и ответственных за данное направление лиц.