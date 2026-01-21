Ребенок получил травму на эскалаторе в крымском ТЦ
В одном из торговых центров Симферополя 10-летняя девочка получила травму ноги на эскалаторе. По данному факту прокуратура региона начала проверку.
В Следственном комитете Крыма и Севастополя уточнили, что девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция.
Родители посчитали, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия.
Глава Следкома региона поручил возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, дать оценку техническому состоянию эскалатора с назначением необходимых экспертиз, а также соблюдению норм безопасности и ответственных за данное направление лиц.