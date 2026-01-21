Суд арестовал обвиняемого в убийстве подростка в Электростали

Уроженец Таджикистана Имомали Турдиев, обвиняемый в убийстве 18-летнего подростка на автобусной остановке в подмосковной Электростали, в суде частично признал свою вину. Однако он возразил против ходатайства следствия о заключении под стражу.

© Московский Комсомолец

Как передал репортер «МК» из зала суда, Имомали заявил, что не собирается скрываться и будет являться в суд. Ранее были оглашены его анкетные данные, согласно которым Турдиев имеет российское гражданство, прописан в Кемерово, но постоянно проживает в Электростали, не имеет семьи, не привлекался к уголовной ответственности, закончил 9 классов школы и работает сортировщиком на складе маркетплейса.

Адвокат подчеркнул, что у его клиента не криминального прошлого, нет информации, что потерпевшим поступали от него какие-либо угрозы. Защитник ходатайствовал о домашнем аресте Турдиева.

Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца.