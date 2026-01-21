Обрушившийся в Новосибирске ТЦ был построен самовольно

Торговый центр (ТЦ) в Новосибирске, где обрушилась крыша, был построен самовольно.

Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе мэрии города.

— В 2017 году сотрудниками УАСИ был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка по ул. Наумова. Управление в сентябре 2017 года проинформировало инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области о необходимости привлечения застройщика к ответственности. Инспекция ГСН отказала в возбуждении дела, — говорится в сообщении.

В мэрии также добавили, что ответственность за безопасность и содержание здания лежит на собственнике, передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета по региону сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О происшествии стало известно 21 января. Обрушился весь второй этаж здания. По данным региональной прокуратуры, в результате инцидента пострадали два человека.

Также спасатели вытащили женщину из-под завалов, она жива. Позже в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что спасли вторую женщину.