Названы основные версии пропажи модели из Белоруссии в Таиланде

23-летняя модель OnlyFans из Белоруссии Валерия пропала в Таиланде. Родственники опасаются, что ее могли похитить и продать в рабство в соседнюю Мьянму. Об этом сообщает aif.ru.

Тревогу усиливает тот факт, что сообщения от близких в мессенджерах отмечаются как прочитанные, но ответа нет. Это может означать, что телефон находится у посторонних.

Частный детектив Оганес Бабаджанян, комментируя ситуацию, отметил, что если девушка только переписывалась, а видеосвязи не было, то вероятность того, что с родными общалась именно она, крайне мала — около 2–3%.

По его словам, если речь идет о похищении с целью выкупа, то преступники могут действовать по сценарию «долгой игры». Они искусственно затягивают контакт, создавая иллюзию, что с девушкой все в порядке. Это ослабляет бдительность родных и повышает их готовность заплатить любые деньги спустя месяцы ожидания и отчаяния.

Консульство России в Таиланде сообщало, что многие россияне становятся жертвами рабства после прибытия в страну для трудоустройства. У них изымают телефоны и документы, затем перевозят в лагеря, расположенные на границе с Мьянмой, и заставляют выполнять тяжелый план. Тех, кто не выполняет требования, подвергают физическому насилию. Освобождение возможно за выкуп в размере $15 тысяч.