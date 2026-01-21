Россиянин набросился на женщину с ножницами в магазине

В Ярославле мужчина пришел в магазин и стал неадекватно себя вести, сообщают в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские уточнили, что инцидент случился 19 января: мужчина сначала лег на пол в магазине и стал истошно кричать, потом начал разбрасывать товары с полок. В какой-то момент он схватил ножницы, лежавшие рядом с кассиром, и приставил их к горлу 60-летней покупательницы.

Женщина попыталась вырваться, и в итоге получила ранения головы и кисти. Дебоширом оказался неоднократно судимый житель 1986 года рождения, его скрутили очевидцы и передали наряду ППС.

В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве, подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.