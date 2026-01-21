Уголовное дело возбудили после обрушения крыши ТЦ в Новосибирске

Уголовное дело возбудили в Новосибирске по факту обрушения крыши торгового центра.

Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили представители ведомства в беседе с ТАСС.

Инцидент произошел 21 января. По данным региональной прокуратуры, в результате инцидента пострадали два человека. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин, алкомаркет, центр одежды и обуви.

Позже в региональном МЧС сообщили, что спасатели вытащили женщину из-под завалов. По информации ведомства, под рухнувшими конструкциями могут находиться еще несколько человек.