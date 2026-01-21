Спасатели нашли в Подмосковье лыжника, заблудившегося в лесу

Сотрудники пожарно-спасательной части №250 помогли выбраться из леса в Орехово-Зуевском городском округе мужчине, который забрел в чащу на лыжах.

Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспаса».

— 36-летний мужчина с утра отправился на лыжах из Орехово-Зуева в сторону Старого Покрова, но до деревни так и не дошел. В итоге почти пять часов работы, более четырех километров пешего пути по заснеженному лесу и поиски на снегоходе дали результат. Около часа ночи лыжника нашли недалеко от деревни Мануйлово, — рассказали в Telegram-канале спасателей.

Поиски начались после того, как мужчина не вернулся домой вечером. После этого его родственники обратились к спасателям. Специалисты определили радиус поиска. Затем они прочесали лес. Во время операции они подавали звуковые сигналы, чтобы потерявшийся мужчина мог определить, куда ему идти. Найденного жителя Подмосковья впоследствии согрели и доставили домой.

14 января двое других мужчин потерялись в лесу в Орехово-Зуеве. Спасатели потратили на поиски пять часов. В итоге мужчин нашли. Одного из них пришлось вывозить из леса на носилках.