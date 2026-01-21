Обвиняемый в убийстве многодетной россиянки подросток оставил записку

Подросток, которого обвиняют в убийстве 47-летней женщины в поселке Горноуральский Свердловской области, перед тем как убежать из дома, оставил записку. Об этом пишет Е1.RU.

По словам родных задержанного, он написал в записке, что не виноват и не совершал преступление:

«Папа, я не виноват. Я ничего не делал, за другого сидеть не буду, лучше умру».

Родные заявили, что обнаружили записку сегодня.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле 21 января определяют меру пресечения 15-летнему подростку, которого обвинили в убийстве многодетной матери Натальи Кирьяновой. По версии следствия, парень зарезал в подъезде незнакомую женщину.

На заседание в суд также пришел отец школьника, который заявил, что не верит, что сын способен на такое преступление.