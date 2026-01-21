МЧС: Вторую женщину спасли из-под завалов торгового центра в Новосибирске

Вторую женщину спасли из-под завалов торгового центра в Новосибирске. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пострадавшую передали врачам. По предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек.

— Всего на ликвидации последствий происшествия привлекаются 100 специалистов и 33 единицы техники. К месту следует тяжелая техника, в том числе подъемный кран для разбора завалов, — написали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 21 января. По данным региональной прокуратуры, в результате инцидента пострадали два человека. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин, алкомаркет, центр одежды и обуви.

В региональном МЧС сообщили, что спасатели вытащили женщину из-под завалов. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.