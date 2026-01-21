Прокуратура обжаловала частичную конфискацию имущества Тимура Иванова

Пресненский районный суд столицы зарегистрировал апелляционное представление прокуратуры на решение о частичной конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Об этом в среду, 21 января, стало известно из картотеки суда.

— Пресненский суд Москвы зарегистрировал апелляционное представление прокуратуры на решение о частичном обращении в доход государства имущества бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, а также его родственников и близких, — передает «Интерфакс» со ссылкой на данные инстанции.

Требования ведомства не уточняются. Ранее в суд с апелляционным представлением обратился первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Разинкин. 20 января решение о частичном изъятии имущества обжаловали.

У Иванова изъяли почти все имущество стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Бывшему замминистра обороны оставили лишь Bentley 2003 года выпуска. Автомобиль принадлежит бывшей супруге Иванова. Кроме того, суд не стал конфисковывать у женщины украшения, купленные до знакомства с фигурантом.