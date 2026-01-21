Женщину извлекли из-под завалов рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Сегодня около 16:10 по местному времени в ОМВД Новосибирска поступило сообщение об обрушении кровли двухэтажного административного здания по адресу: ул. Наумова, 26. По данному адресу расположен торговый центр.

Мэрия Новосибрска сообщила о двух пострадавших в результате инцидента.

«На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Работы на месте происшествия продолжаются», — указано в сообщении.

Кроме того, ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали о том, что один человек может оставаться под завалами. Вероятно, он мог оказаться заблокирован в одном из магазинов торгового центра.

«Со слов администрации, в здании может находиться один человек», — указано в сообщении МЧС.

По данным Яндекс.Карт, в здании находились популярные магазиные, такие как супермаркет «Ярче!», магазин «Бристоль» и магазин одежды «Планета».

Предварительной причиной обрушения кровли двухэтажного торгового центра в Первомайском районе Новосибирска могло стать скопление снежных масс. Кроме того, обрушился второй этаж здания. Спасатели приступили к ликвидации последствий обрушения крыши и второго этажа административного здания.

В 17:40 по местному времени стало известно о спасении женщины из-под завалов обрушившегося торгового центра. В результате уточнения информации выяснилось, что под обрушившейся крышей и перекрытиями двухэтажного здания могут оставаться люди.

Сотрудниками МЧС России совместно с городскими спасательными службами начались работы по разбору завалов и поиску пострадавших.

«В настоящее время спасатели вытащили женщину. Ее осматривают медики», — сообщили в МЧС.

На данный момент спасателям удалось извлечь одну женщину, которая передана медикам для осмотра и оказания необходимой помощи. Работы по поиску других возможных пострадавших продолжаются.