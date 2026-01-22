В России женщина потушила Вечный огонь и попала на видео

В городе Серове Свердловской области женщина потушила Вечный огонь. Видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшей ее поступок, опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На записи неизвестная сворачивает с занесенной снегом тропинки и через сугроб протаптывает себе путь к мемориалу. Затем она берет венок и опускает его на пламя, потушив таким образом Вечный огонь. Когда в небо начинает подниматься облако белого дыма, женщина уходит. В это время в кадры попадает прохожий — он никак не реагирует на происходящее.

Канал отмечает, что горожанке может грозить тюремный срок. Ее личность устанавливается.

Ранее в Калининграде две девушки попытались прикурить сигарету от Вечного огня. Кроме того, они похитили принесенную к монументу корзину с цветами. В отношении обеих нарушительниц возбуждено уголовное дело.