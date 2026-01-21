Под завалами рухнувшего ТЦ в Новосибирске может находиться один человек

Один человек, как заявили в МЧС РФ, может находиться под завалами рухнувшего административного здания в Новосибирске.

В двухэтажном административном здании, как ранее сообщалось, произошло обрушение кровли. Пострадали двое. Также, предварительно, обломки повредили несколько припаркованных у ТЦ автомобилей.

В сообщении ведомства говорится со ссылкой на администрацию, что в здании может находиться один человек.

Сотрудники МЧС прочесывают завалы с помощью спецтехники и кинологических расчетов.