Обнародованы кадры обрушения торгового центра в Новосибирске. Соответствующее видео публикует Shot.

Двухэтажное здание сложилось за несколько секунд под тяжестью выпавшего снега. Инцидент произошел на улице Наумова. В настоящее время спасатели занимаются поисками мужчины, который находится под завалами.

По данным Telgram-канала, покупатели неоднократно выражали недовольство тем, что в самом здании ТЦ было тесно.

По данным «НГС», пострадавшими числятся два человека. Еще один может находиться под завалами, отмечает издание.

«Где-то произошло натяжение, конструкцию, как воронкой, затянуло. Экономия, в ней все дело», — подчеркнул один из девелоперов.

Сообщается, что, помимо спасателей, на месте находятся врачи. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания в Первомайском районе, говорится в ее Telegram-канале.

Предварительно установлено, что в административном здании произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются. На место происшествия выехал прокурор Первомайского района, говорится в сообщении.