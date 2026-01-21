Безработный россиянин похитил миллион у посетителя бара

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в краже миллиона рублей в баре на Невском проспекте. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел 11 января. По данным правоохранительных органов, 43-летний посетитель бара в доме 96 на Невском проспекте оставил свою куртку на вешалке, из кармана которой неизвестный похитил наличные в размере одного миллиона рублей. Владелец денег обратился в полицию Центрального района, где по факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан 19 января у дома на проспекте Королева. Им оказался 48-летний безработный житель Приморского района Санкт-Петербурга.

В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, мужчина задержан. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.