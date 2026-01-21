В Новосибирске рухнула кровля торгового центра, есть пострадавшие

В Первомайском районе Новосибирска обрушилась кровля торгового центра, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации властей, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

В мэрии уточнили, что экстренные службы продолжают обследовать здание и устанавливать обстоятельства произошедшего.

Новость дополняется.