В Ярославле завели дело на мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине

Уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия" расследуют в Ярославле сотрудники отдела МВД России по Красноперекопскому району.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел 19 января в одном из магазинов на улице 8 Марта. Находившийся там мужчина внезапно стал вести себя неадекватно - он ложился на пол, кричал, сбрасывал товары с полок.

Затем мужчина схватил ножницы, лежавшие около кассы, и приставил их к шее 60-летней покупательницы. Женщина попыталась вырваться, и неизвестный нанес ей раны руки и головы.

Очевидцы произошедшего задержали мужчину и передали его приехавшим на место преступления сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские доставили мужчину в отдел.

Задержанный оказался ранее неоднократно судимым 40-летним ярославцем. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.