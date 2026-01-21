Столичный суд продлил домашний арест бывшему замглавы Химок Жданкиной

Тверской районный суд столицы продлил срок домашнего ареста бывшему вице-мэру Химок Ирине Жданкиной, которую обвиняют в получении взятки.

Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 21 января 2026 года удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока нахождения под домашним арестом до 23 марта 2026 года бывшему вице-мэру Химок Жданкиной Ирине Васильевне, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Женщину задержали 24 июля прошлого года. Тогда силовики нагрянули с обысками в мэрию Химок. Тогда, помимо Жданкиной, задержали начальника управления по развитию территорий и инвестициям администрации города Евгению Янченко. Позднее обвиняемой избрали меру пресечения по делу. Ее отправили под домашний арест на два месяца.

Уголовное дело Жданкиной может быть связано с расследованием в отношении бывшего замглавы Химок Николая Минаева. Его обвинили в получении взяток в размере шести миллионов рублей при заключении муниципальных контрактов. Минаев покинул Россию 27 июня.