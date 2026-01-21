Украинского офицера зарезали под видом свидания

Служба безопасности Украины расследует вооруженное нападение на армейского офицера в Запорожье.

Мужчина находится в городе на реабилитации после ранения. Видимо, идет на поправку, так как захотел приключений и договорился о свидании с девушкой с сайта знакомств.

То, что свидание ему назначили в промзоне, военного не смутило. Вместо девушки на встречу с ним пришел парень в балаклаве. Он напал на офицера сзади и нанес ему шесть ранений в шею, грудь, живот и правую ногу. Фронтовик снова попал в реанимацию.

Киллера задержали по горячим следам - им оказался 25-летний местный безработный. СБУ объявило его "русским диверсантом", но каких-либо доказательств участия в деле "руки Москвы" не приводится. Зато нападавшему теперь грозит пожизненное заключение.