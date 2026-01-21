Люди пострадали при обрушении крыши торгового центра в российском городе

Люди пострадали при обрушении крыши торгового центра (ТЦ) в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

«На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Там добавили, что работы на месте произошедшего продолжаются.

Какой-либо другой информации о ЧП в российском городе на данный момент нет.

О происшествии в Новосибирске стало известно ранее 21 января. По предварительным данным, повреждения получили автомобили, припаркованные рядом со зданием. Затем появилось видео с моментом обрушения.