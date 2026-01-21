Бывший воспитатель суворовского училища совращал учеников

На Урале экс-воспитателя суворовского училища осудили за домогательства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, бывший воспитатель Екатеринбургского суворовского военного училища пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе на дачу сходить в баню, где совершил в отношении него действия сексуального характера.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима, а также он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

