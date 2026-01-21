Появились подробности в деле загадочно погибшего в Таиланде россиянина

В деле о гибели в Таиланде врача из Красноярского края Тимофея Борисова появились новые подробности. Как сообщает «КП-Красноярск» со ссылкой на подругу погибшего, при передаче личных вещей родственникам выяснилось, что у туриста отсутствовали деньги и куртка, в которой он прилетел на отдых.

Напомним, тело 41-летнего хирурга было обнаружено в номере отеля в курортном Джомтьене 6 января. Согласно информации друзей, судмедэкспертиза зафиксировала у него множественные травмы, включая черепно-мозговую.

Обстоятельства смерти остаются неясными: в СМИ появлялись версии как о криминальном нападении, так и о самоубийстве, однако близкие Борисова последнюю информацию опровергают.

По данным издания, на момент гибели при мужчине находилось около 1200 долларов (примерно 93 тыс. рублей), которые также не были обнаружены. Тело до сих пор находится в Таиланде, а родственники, как сообщается, сталкиваются с трудностями в коммуникации с посольством. Расследование продолжается.

