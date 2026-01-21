Молодые люди похитили ребенка по пути в туалет, затащили в соседний дом и изнасиловали

13-летняя девочка из Индии подверглась групповому изнасилованию недалеко от своего дома. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Несовершеннолетняя вышла в туалет, который находился около ее дома. В этот момент ее схватили двое молодых людей, которые живут в этой же деревне. Они затащили школьницу в соседний дом и надругались.

Тем временем родственники заметили ее пропажу и начали поиски. В три часа утра ребенок сам пришел домой и рассказал о произошедшем, после чего ее отец обратился в полицию.

После этого сотрудники правоохранительных органов занялись поисками молодых людей. На территории проводятся рейды. По словам местных жителей, обвиняемые ушли из своего дома, один из них якобы несовершеннолетний.

Подобный случай произошел в этом штате недавно. Соседи заметили на веранде дома четырехлетнюю девочку и изнасиловали ее, после чего сбросили с крыши. После инцидента она не выжила.