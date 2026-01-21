Мужчина с ножом угрожал охраннику в ТЦ на юге Москвы

Двое мужчин пришли в торговый центр, расположенный на Кировоградской улице в столице, и устроили там дебош. Один из правонарушителей угрожал ножом охраннику.

Об этом в среду, 21 января, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Москве.

— Посетители торгового центра выражались нецензурной бранью и вели себя агрессивно. Один из нарушителей, 35-летний уроженец Дагестана, достал нож и начал угрожать им сотруднику охранной организации, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На место вызвали росгвардейцев. Мужчины оказали сопротивление стражам порядка при задержании. В итоге их обуздали, надели на них наручники и доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств.

Ранее правоохранители задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в торгово-развлекательном комплексе на севере столицы. Он разбил бутылку и размахивал осколком. Дебошир также приставал к посетителям. Росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции.