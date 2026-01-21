Бывшую вице мисс-мира Шерипову осудили на три года за мошенничество

Бывшую вице-мисс мира и основательницу модельного агентства Елену Шерипову приговорили к трем годам колонии по делу о мошенничестве.

Об этом в среду, 21 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Отбывать три года лишения свободы, назначенные по приговору суда, Шерипова будет в колонии общего режима, — рассказала Нефедова.

По данным следствия, обвиняемая совместно с соучастниками заключала фиктивные договоры с клиентами агентства. Фигуранты должны были изготавливать портфолио и обучать потерпевших, но фактически ничего не делали. Они создавали иллюзию бурной деятельности, вводя людей в заблуждение. Потерпевшими по делу признали 159 человек, которые отдали агентству более 17 миллионов рублей.

