В Калифорнии за сутки произошло более 15 землетрясений

В Калифорнии за сутки произошло 16 землетрясений.

Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

«В течение менее чем 24 часов Южную Калифорнию сотрясала серия из 16 землетрясений, вновь разжигая ужасающие опасения, что «Большое землетрясение» вот-вот разорвет регион на части», — говорится в публикации.

Как пишут авторы материала, серия землетрясений произошла вблизи разлома Сан-Андреас. По данным геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли на глубине около 3,2 км. Магнитуда первого толчка составила 4,9. В следующие несколько минут были зарегистрированы еще четыре землетрясения магнитудой от 3,4 до 2,9.

Специалисты геологической службы прогнозирует новые толчки магнитудой 3 и выше в период до 27 января.

16 января землетрясение магнитудой 6,0 произошло у западного побережья США, в районе штата Орегон.

Эпицентр сейсмологического явления зафиксирован в 306 км к западу от города Кус-Бей с населением порядка 16,1 тыс. человек. По данным геологов, очаг землетрясения залегал на глубине 7,1 км.