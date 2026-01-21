Сделан шаг в рамках исполнения решения об аресте имущества Чубайса

Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса. Об этом со ссылкой на материалы ФССП сообщает РИА Новости.

Соответствующий шаг был сделан 12 января — производство завели по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Москвы 23 декабря.

Тогда сообщалось, что под арест попали имущество и денежные средства Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и ряда других ответчиков по иску «Роснано» о взыскании убытков, связанных с проектом Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти.

По данным агентства, на Чубайса по-прежнему возбуждено и производство от 17 апреля 2025 года о наложении ареста на имущество, которым также занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП.

После ухода из «Роснано» в конце 2020 года Чубайс перешел на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития, но уже в 2022-м покинул страну и перебрался в Израиль.