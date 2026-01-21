Напавшего на техникум в Архангельске приговорили к 13 годам

Северный флотский военный суд приговорил Артемия Корюкова к 13 годам лишения свободы за нападение на техникум в Архангельске в сентябре 2025 года, в результате которого пострадали преподаватель русского языка и литературы и социальный педагог.

Судья Даниил Логачев сообщил, что два года преступник проведет в тюрьме, а оставшийся срок отбывает в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Нападение произошло 29 сентября. Правоохранители возбудили уголовное дело. При этом за два часа до нападения обвиняемый опубликовал в соцсетях изображение стрелка с надписями deny, defend и depose, что, по мнению экспертов, было явной отсылкой к американскому убийце Луиджи Манджоне.

Очевидцы рассказали, что молодой человек сначала набросился на учителя русского языка. По данным СМИ, Корюков скрывал свое отчисление от матери. Она рассказала, что у сына был конфликт в образовательном учреждении с другими студентами, поэтому он не любил туда ходить.