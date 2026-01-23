Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс Пхукет — Барнаул, готовится к экстренной посадке в Китае — борт подал сигнал бедствия. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в Telegram-канале Mash.

Самолет планирует приземлиться в аэропорту Ланьчжоу. Лайнер вылетел из Таиланда около четырех часов назад, на его борту находятся 238 пассажиров, уточнили в публикации.

21 января самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток, также совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. На борту находились 122 пассажира и члены экипажа.

Кроме того, 5 января самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, летевший из Египта в Москву, произвел экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. В багажном отсеке судна произошло задымление. На борту находились 222 пассажира.