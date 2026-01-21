Украинские военные убили семью беженцев из Авдеевки, атаковав дроном их машину при подъезде к Димитрову. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал житель Димитрова Роман Юрченко.

По словам Юрченко, супруги и их дочка жили у его соседа, а сам он присматривал за этим домом. Семья поехала в Доброполье, чтобы закупиться.

«И обратно уже ехали, их на Родинской украинский дрон всех троих наповал. Они там на переезде притормозили, и как раз дрон всех троих, всю семью», — рассказал мужчина.

Напомним, что командование группировок «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря. Город был важным транспортным узлом ВСУ в Донбассе, а его освобождение позволяет выйти к западным границам ДНР.