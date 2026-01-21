Число пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею выросло

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею выросло до 13. Это следует из сообщения главы республики Мурата Кумпилова в Telegram.

По его словам, в больницах остаются девять человек. Семеро из них госпитализированы в поселке Энем, еще двое находятся в больнице Краснодара.

«Двое находятся а реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет», — подчеркнул Кумпилов.

Он также сообщил, что в пункте временного размещения находятся 27 жителей поселка Новая Адыгея, где после атаки беспилотников загорелся многоквартирный дом.