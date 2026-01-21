Приезжий украл велосипед из подъезда дома в центре Москвы

Житель Улан-Удэ, временно проживающий в Москве, украл велосипед из подъезда дома на Средней Калитниковской улице в столице.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Злоумышленник пришел в гости к своей знакомой на Среднюю Калитниковскую улицу и обратил внимание на велосипед, который стоял в подъезде на первом этаже. Уходя домой, он воспользовался тем, что транспортное средство не было пристегнуто тросом, и уехал на нем, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители вычислили местонахождение мужчины и задержали его на улице Лазо. Силовики выяснили, что подозреваемый ранее уже был судим за кражу. Похищенный велосипед стоимостью 25 тысяч рублей он успел продать, а деньги потратить на себя. В отношении бывшего зэка возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее полицейские задержали в подмосковном поселке Власиха серийного похитителя велосипедов. Им оказалась 37-летняя женщина. Она успела украсть четыре велосипеда. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. В отношении женщины завели уголовное дело.