Подравшихся с игроками из ФСБ хоккеистов осудят спустя полтора года

В Биробиджанском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении хоккеистов-любителей из команды «Тафгай», которые подрались с игроками из ФСБ во время матча весной 2024 года. Это следует из данных о движении дела, опубликованных на сайте суда.

© Lenta.ru

Перед судом предстанут Игорь Батура, Александр Голенок, Валентин Крахмалев, Антон Поляк, Евгений Потаскуев и Дмитрий Снитко. Все они обвиняются по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Дело поступило в суд спустя полтора года. Судебное заседание назначено на 23 января.

Турнирный матч между командами «Тафгай», в которую входили местные предприниматели, и «Фантом», собранную из числа сотрудников ФСБ, прошел 30 марта 2024 года. Во время игры один из хоккеистов «Тафгая» толкнул противника и ударил его клюшкой. Вскоре в потасовке начали участвовать все игроки обеих команд.

В итоге шестерых игроков из «Тафгая» и «Фантома» дисквалифицировали. Двоих участников команды предпринимателей отправили под административный арест на 15 суток, а 13 июня 2024 года в отношении хоккеистов-любителей возбудили уголовное дело.