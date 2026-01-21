Обвиняемому в коррупции бывшему российскому чиновнику увеличили срок лишения свободы

В Башкирии судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда региона исключила смягчающее обстоятельство из приговора осужденному на 9,5 года колонии строгого режима за взятку бывшему главе администрации Мелеузовского района и увеличила срок лишения свободы на два месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

Назначенное наказание бывшему чиновнику усилено в виде лишения свободы до девяти лет восьми месяцев. В остальном приговор оставлен без изменения, а апелляционные представления и жалоба — без удовлетворения. Кроме того, фигуранту предстоит выплатить штраф в пятикратном размере взятки — более 20,3 миллиона рублей.

По данным следствия, в период с апреля по май 2018 года экс-глава администрации района содействовал коммерческой фирме в победе на аукционе на право аренды трех участков, которые относились к землям рекреационного назначения, где запрещено возведение многоквартирных домов, для строительства многоквартирных домов, а также общее покровительство. В качестве взятки осужденный потребовал три квартиры, которые планировалось построить в новых домах.

Ранее сообщалось, что у фигуранта конфисковали 13 квартир и две машины.