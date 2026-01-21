Российские альпинисты застряли на вулкане в Антарктиде

Группа из двенадцати российских альпинистов из-за сильной вьюги оказалось заблокирована на вулкане Сидли в Антарктиде. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источников канала, изначально группа во главе с Артемом Ростовцевым и Александром Дорожуковым планировала подняться на потухший вулкан Сидли высотой 4285 метров.

Однако альпинисты смогли пройти только 1500 метров и уже шестой день из-за сильной вьюги не могут сдвинуться с места. При этом по ночам температура опускается до −42 °C.

Канал опубликовал кадры с альпинистами, на которых видно, что они установили палатки и проверяют снаряжение.

Ранее стало известно о гибели семи альпинистов и ранении еще четверых после схода лавины на базовый лагерь близ пика Ялунг Ри (5 630 метров) в Непале. Среди погибших трое граждан США, один канадец, один гражданин Италии и два гражданина Непала.