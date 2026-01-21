Количество пострадавших из-за атаки БПЛА ВСУ на Адыгею возросло

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на поселок Новая Адыгея возросло до 11 человек, двое из них - дети, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

© Российская Газета

Ранее шла речь о восьми раненых.

"По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять, в том числе двое детей", - написал Кумпилов, пожелав людям скорейшего выздоровления.

Он добавил, что жильцов поврежденного дома временно разместили на одной из баз отдыха. Всем пострадавшим предоставят необходимые вещи. С ними будут работать медики и психологи.

Властям же предстоит оценить причиненный ущерб. Для более эффективной работы профильных ведомств и служб вводится режим ЧС районного уровня, добавил глава республики.

Напомним, ранее Кумпилов сообщал о прилете БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи. В результате начался пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку.

Видео с места ЧП уже появилось в Сети.