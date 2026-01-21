Крупный пожар полыхает в российском регионе

Крупный пожар произошел сегодня в Тосненском районе Ленинградской области. Сигнал о возгорании поступил из города Тельмана, сообщили РЕН ТВ в МЧС.

© Соцсети

Очаг огня локализован на Красноборской улице, 3А. Как сообщает региональное Главное управление МЧС, возгорание произошло в одноэтажном неэксплуатируемом ангаре.

Площадь, охваченная пламенем, составила около 1700 квадратных метров. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Для ликвидации огня задействовали 60 сотрудников и 17 единиц техники.

В настоящее время пожарные проводят работу по полной ликвидации открытого горения. Их действия осложнены значительной площадью возгорания.

Обстоятельства и возможная причина происшествия устанавливаются. Следственные органы уже приступили к проверке.