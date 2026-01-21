NHK: убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению
Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуи Ямагами приговорили к пожизненному заключению.
Об этом сообщает телеканал NHK.
«Подсудимый Ямагами приговорён к пожизненному заключению по обвинению в стрельбе в бывшего премьер-министра Абэ», — говорится в публикации.
Осенью прошлого года подсудимый признал свою вину.
В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице префектуры Нара, куда был доставлен после покушения. 67-летний политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления.
По данным СМИ, Абэ был ранен в грудь и шею.