Убийцу Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуи Ямагами приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает телеканал NHK.

«Подсудимый Ямагами приговорён к пожизненному заключению по обвинению в стрельбе в бывшего премьер-министра Абэ», — говорится в публикации.

Осенью прошлого года подсудимый признал свою вину.

В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице префектуры Нара, куда был доставлен после покушения. 67-летний политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления.

По данным СМИ, Абэ был ранен в грудь и шею.