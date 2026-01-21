Самолет авиакомпании Utair сел на запасной аэродром

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Иркутска в Усть-Кут, сел на запасном аэродроме в Братске из-за нелетной погоды в пункте назначения. Об этом говорится в сообщении аэропорта Братска.

"Самолет ATR-72 компании Utair, выполнявший рейс Иркутск-Усть-Кут, пришел на запасной аэродром в Братск. В пункте назначения нелетная погода. Посадка произведена в 09:05 местного времени (04:05 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В аэровокзале размещены 68 пассажиров самолета. "Ожидаемое время вылета рейса далее по маршруту 11:00 (06:00 мск - прим. ТАСС). В случае задержки пассажиры будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний", - пояснили в аэропорту.

По данным Иркутского УГМС, в регионе установились сильные морозы. Температура воздуха днем доходила до минус 40 градусов. 21 января днем в Братске будет до минус 32 градусов, небольшой ветер, переменная облачность.