Под Краснодаром беспилотник упал на жилой дом

Украинский дрон упал на жилой дом в Новой Адыгее. Количество пострадавших выясняется, пишет Telegram-канал Mash.

Новая Адыгея — посёлок (аул) в Тахтамукайском муниципальном районе Республики Адыгея. Расположен на левом берегу Кубани, выше по течению от Яблоновского.

С Краснодаром посёлок связывает Тургеневский мост через реку Кубань. В населенном пункте есть несколько торговых центров, в том числе «Мега».

По словам очевидцев, при падении беспилотника пострадали порядка 25 квартир, 10 автомобилей — пять из них загорелись.

«Все окна повылетали со стеклом», — пояснил местный житель.

На месте работают экстренные службы. Всех жильцов эвакуировали из здания.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подчеркнул, что все нуждающиеся получат необходимую помощь, будет развернут пункт временного размещения граждан.

В Минобороны РФ отметили, что средствами ПВО за три часа уничтожены 53 украинских БПЛА над несколькими регионами РФ, Азовским и Черным морем.