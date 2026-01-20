Очевидцы сообщили о взрывах над Орлом

Серия взрывов прозвучала над Орлом, сообщили очевидцы, ПВО отражает атаку. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

Местные утверждают, что всего было слышно более 10 мощных взрывов в разных районах города. Официальной информации на данный момент не поступало.

На данный момент в регионе действуют режим ракетной опасности. Губернатор региона Андрей Клычков призвал местных жителей не выходить на улицу, держаться подальше от окон.

Вечером 20 января сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за четыре часа перехватили и уничтожили над территорией РФ 60 украинских беспилотников.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки выявили и сбили четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.