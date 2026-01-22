Жителя Подмосковья арестовали за поджог трех релейных шкафов на железной дороге

Жителя Подмосковья заключили под стражу за поджог трёх релейных шкафов на Московской железной дороге.

Об этом сообщили в Telegram-канале УТ МВД России по ЦФО.

Уточняется, что на 31‑м км перегона железнодорожных станций Зелёный Бор — Ивантеевка‑2 и на 27‑м км перегона станций Клязьма — Мамонтовская были повреждены три релейных шкафа.

«Правоохранители установили причастного к совершению преступлений и задержали его по месту жительства в городе Пушкино», — говорится в публикации.

24-летний молодой человек признался, что в мессенджере переписывался с лицом, которое поддерживает ВСУ, и согласился совершить теракт на железной дороге в Московской области. Используя спички и зажигательную смесь, он поджёг объекты транспортной инфраструктуры.

Возбуждены два уголовных дела. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

В декабре прошлого года Краснодарский краевой суд вынес приговор четырём жителям Кубани за диверсии на железной дороге.

Также стало известно, что в России в 2025 году задержали более 300 человек по подозрению в диверсиях и поджогах на объектах транспортной инфраструктуры.