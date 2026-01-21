Подростка, обвиняемого в убийстве многодетной матери, отправили в СИЗО

Суд отправил в следственный изолятор на 1 месяц и 16 дней 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве многодетной матери Натальи Кирьяновой в поселке Горноуральский Свердловской области. Юноша свою вину категорически отрицает, пишет тг-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга.

Перед тем как его задержали, подросток написал записку своему отцу и ушел из дома. В послании он утверждал, что в убийстве не виноват и сидеть за другого не будет. Родственники обнаружили эту записку в день судебного заседания.

Отец обвиняемого присутствовал на процессе и принес сыну пакет с вещами, заранее предполагая, что ему изберут строгую меру пресечения. В своем комментарии он заявил: «Я ничего о рооисшествии не знаю... Сын вину не признает. Он хороший мальчик, занимался футболом и хоккеем. Нормальный, никакой не неблагополучный». Мужчина также выразил непонимание, почему подросток решил скрыться от домашнего ареста.

Напомним, трагедия произошла 6 января. По версии следствия, подросток столкнулся с Натальей Кирьяновой в подъезде ее дома, нанес ей удар ножом в живот и скрылся. По словам дочери погибшей, ее мама не была знакома с нападавшим.

После ранения женщина провела пять дней в больнице, но спасти ее не удалось. Подростку предъявлено обвинение, и теперь следствие будет проводиться, пока он находится в СИЗО.