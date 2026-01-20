23-летняя модель OnlyFans из Белоруссии пропала в Таиланде

Модель OnlyFans Лера (фамилия не раскрывается) из Беларуси пропала в Таиланде. Данную информацию публикует Telegram-канал Shot.

По информации издания, 23-летняя манекенщица уже неделю не выходит на связь с родственниками и друзьями. Они предполагают, что девушку могли продать в рабство в Мьянму.

В декабре 2025 года в реанимации нашлась российская модель, которая исчезла после общения с бойфрендом. Манекенщица из Краснодара Анжелика Тартанова попала в больницу с множественными ушибами, гематомами и сотрясением.

В мае 2023 года модель OnlyFans раскрыла многомиллионный заработок на продаже откровенных фото. Манекенщица из Австралии рассказывала, что получала от 10 до 20 тысяч долларов в неделю (от 775 до 1,6 миллиона рублей).