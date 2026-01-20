В Калуге мужчина устроил стрельбу на семейном празднике

В Калуге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в стрельбе по гостям во время семейного торжества. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел на одной из баз отдыха в Дзержинском районе. По данным следствия, 32-летний житель, приглашённый на праздник, поссорился с гостем. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и произвел не менее семи выстрелов в сторону оппонента. После этого, зайдя в дом, мужчина поссорился с другим приглашенным и еще раз выстрелил.

Оба пострадавших обратились за медицинской помощью. Согласно заключению экспертов, полученные ими телесные повреждения квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью. Полиция задержала стрелявшего на месте происшествия и изъяла оружие. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

