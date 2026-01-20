Турист погиб, в одиночку пытаясь спасти потерявшихся в горах США друзей

Турист погиб, отправившись на поиски пропавших без вести в горах США друзей. Подробности инцидента приводит газета The Los Angeles Times.

© Вечерняя Москва

17 января в службы спасения Анзы поступило сообщение о потерявшейся в отдаленном горном районе округа Риверсайд группе из четырех человек. Уточняется, что опасающийся за безопасность товарищей турист решил отправиться спасать их в одиночку.

Авиация экстренных служб обнаружила пропавшую группу с воздуха. Людей эвакуировали в безопасное место.

Позже спасатели обнаружили тело у подножия горы. Как сообщает газета, турист упал со скалы высотой 45 метров. Его смерть зафиксировали на месте происшествия.

До этого 50-летний турист погиб во время схода снежной лавины во французских Альпах. Житель Великобритании отправился кататься на лыжах в горы 11 января, несмотря на объявленный максимальный уровень лавинной опасности.

Кроме того, в декабре в горах Казахстана погиб один альпинист, еще два человека числились пропавшими без вести. Группу накрыла лавина. В ходе поисковых работ на высоте 3700 метров спасатели обнаружили тело погибшего.